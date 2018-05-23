Trabzonspor'da Kucka da yolcu!

Bu futbolculardan indirim talep edecek olan yönetim, bir taraftan da bu futbocuları satmak için hamle yaptı. Trabzonspor, Hollandalı menajer Jan Van Gool'e Kucka'nın satışı için yetki verdi.
Gönderilen yazıda, "Bu futbolcumuzun Rusya, Meksika, Katar, Çin gibi ülkelere satılması için gerekli görüşmeleri yapabilirsiniz. Ancak son kararı yine biz vereceğiz" denildi.
Milan'dan 5 milyon Euro'ya (26 milyon TL) transfer olan ve senelik 2.2 milyon euro (11 milyon TL) ödenen Kucka, 28 maçta 3 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.
(FOTOMAÇ)
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