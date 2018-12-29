Trabzonspor’da Michael Ngandeu Ngadjui sesleri

Devre arasında stoper ve ön libero takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, arayışlarını sürdü- rürken, gündeme Michael Ngandeu Ngadjui ve Charles Kabore isimleri geldi.

Slavia Prag’da forma giyen 28 yaşında ve 1.90 boyundaki Senegalli stoperin menajerler tarafından yönetime önerildiği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın değerlendirmesi sonrası Ngadjui konusundaki son kararını verecek.

Çek ekibi ile 2020’ye kadar sözleşmesi olan Senegalli stoperin bonservis ücretinin 1 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi. Bu arada Trabzonspor’un sezonu kapatan Onazi’nin yerine düşündüğü Krasnodarlı Charles Kabore’nin 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini fazla bulduğu ve transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı. (Star)

