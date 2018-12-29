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Trabzonspor’da Michael Ngandeu Ngadjui sesleri

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.12.2018 09:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Slavia Prag’da forma giyen 1.90 boyundaki Senegalli stoper Michael Ngandeu Ngadjui gündemine aldı. Onazi’nin yerine düşünülen Kabore’den ise yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.

Trabzonspor’da Michael Ngandeu Ngadjui sesleri

Devre arasında stoper ve ön libero takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, arayışlarını sürdü- rürken, gündeme Michael Ngandeu Ngadjui ve Charles Kabore isimleri geldi.

Slavia Prag’da forma giyen 28 yaşında ve 1.90 boyundaki Senegalli stoperin menajerler tarafından yönetime önerildiği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın değerlendirmesi sonrası Ngadjui konusundaki son kararını verecek.

Çek ekibi ile 2020’ye kadar sözleşmesi olan Senegalli stoperin bonservis ücretinin 1 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi. Bu arada Trabzonspor’un sezonu kapatan Onazi’nin yerine düşündüğü Krasnodarlı Charles Kabore’nin 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini fazla bulduğu ve transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı. (Star)

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