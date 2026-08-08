SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı! 3 günde rekor gelir...

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katması küresel çapta büyük ses getirirken, bordo-mavili kulüp bu tarihi transferin ekonomik meyvelerini toplamaya başladı. Fırtına, Mısırlı yıldızın imzasının ardından sadece 3 günde dev bir gelirin sahibi oldu.

Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı! 3 günde rekor gelir...
Emre Şen

İngiliz devi Liverpool'dan ayrılan Mısırlı süperstar Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak dünya futbolunda gündeme oturan Trabzonspor, bu hamlesinin karşılığını kısa sürede almaya başladı.

MALİYETİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Mısırlı yıldızın bordo-mavili kulüpten iki yılda toplam 34 milyon Euro kazanacağı açıklandı. Trabzonspor'dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimde transferin mali detayları şu ifadelerle duyuruldu:

"Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

3 GÜNDE 12 MİLYON EURO GELİR

HT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Salah transferinin ardından adeta para basmaya başladı. Bordo-mavili taraftarların Mısırlı yıldızın imzasının ardından lisanslı ürünlere ve kombinelere büyük ilgi gösterdiği belirtilirken, kulübün son 3 gün içinde forma ve kombine satışlarından 12 milyon Euro gelir elde ettiği aktarıldı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trendyol 1. Lig’de günün VAR’ları açıklandıTrendyol 1. Lig’de günün VAR’ları açıklandı
Galatasaray taraftarını korkutan Victor Osimhen iddiası!Galatasaray taraftarını korkutan Victor Osimhen iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mohamed salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.