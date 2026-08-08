Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı! 3 günde rekor gelir...

İngiliz devi Liverpool'dan ayrılan Mısırlı süperstar Mohamed Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak dünya futbolunda gündeme oturan Trabzonspor, bu hamlesinin karşılığını kısa sürede almaya başladı.

MALİYETİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Mısırlı yıldızın bordo-mavili kulüpten iki yılda toplam 34 milyon Euro kazanacağı açıklandı. Trabzonspor'dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildirimde transferin mali detayları şu ifadelerle duyuruldu:

"Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

3 GÜNDE 12 MİLYON EURO GELİR

HT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Salah transferinin ardından adeta para basmaya başladı. Bordo-mavili taraftarların Mısırlı yıldızın imzasının ardından lisanslı ürünlere ve kombinelere büyük ilgi gösterdiği belirtilirken, kulübün son 3 gün içinde forma ve kombine satışlarından 12 milyon Euro gelir elde ettiği aktarıldı.