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Trabzonspor'da Muhammed Cham'dan Tolunay Kafkas'a çok konuşulacak cevap!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2025 08:01
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Trabzonspor forması giyen Muhammed Cham, “Ligde istediğimiz yerde değiliz. Belki de olmamız gereken yerde değiliz ancak Türkiye Kupası farklı bir turnuva, dolayısıyla kupadaki hedefimiz de kupayı kazanabilmek” dedi. Tolunay Kafkas'ın kendisi için söylediği "Trabzonspor'un oyuncusu değil" sözlerine yanıt veren Cham'ın ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor'da Muhammed Cham'dan Tolunay Kafkas'a çok konuşulacak cevap!
Muhammed Cham

Muhammed Cham

AVU Avusturya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3’üncü hafta maçında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada 1 gol kaydeden Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Muhammed Cham, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tolunay Kafkas'ın sözlerine yanıt vermekte gecikmeyen Cham sert ifadeler kullandı.

TOLUNAY KAFKAS NE DEMİŞTİ?

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Trabzonspor'da gösterdiği performans için Cham'ı eleştiren Tolunay Kafkas, hafta içinde katıldığı programda genç oyuncu için "Cham, Trabzonspor'un oyuncusu değil..." demişti.

"ADIMI KİRLETME"

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Tolunay Kafkas'a maç sonunda cevap veren Cham, "Trabzonspor'un eski bir hocası olarak beni arayabilirdi, bu konuşmayı benle yapabilirdi. Tolunay Kafkas, adımı kirletme." dedi. Cham'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tolunay Kafkas Trabzonspor
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