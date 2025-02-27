Trabzonspor'da Muhammed Cham'dan Tolunay Kafkas'a çok konuşulacak cevap!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3’üncü hafta maçında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada 1 gol kaydeden Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Muhammed Cham, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tolunay Kafkas'ın sözlerine yanıt vermekte gecikmeyen Cham sert ifadeler kullandı.

TOLUNAY KAFKAS NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor'da gösterdiği performans için Cham'ı eleştiren Tolunay Kafkas, hafta içinde katıldığı programda genç oyuncu için "Cham, Trabzonspor'un oyuncusu değil..." demişti.

"ADIMI KİRLETME"

Tolunay Kafkas'a maç sonunda cevap veren Cham, "Trabzonspor'un eski bir hocası olarak beni arayabilirdi, bu konuşmayı benle yapabilirdi. Tolunay Kafkas, adımı kirletme." dedi. Cham'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.