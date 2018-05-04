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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçı öncesinde savunma oyuncularından Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bıraktı.

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

Trabzonsor'un Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesi kapsamında oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Rıza Çalımbay savunma oyuncusunu Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı bıraktı.

MUSTAFA AKBAŞ'I SİLDİ

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçı öncesinde savunma oyuncularından Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bıraktı. Stoper mevkiinde forma giyen Akbaş bu sezon bordo mavili ekip ile çıktığı 11 karşılaşmada 817 dakika süre almıştı.

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Trabzonspor mustafa akbaş

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