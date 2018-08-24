SPOR

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı bırakılıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.08.2018 10:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor altyapısından yetişen 28 yaşındaki stoperin kadro dışı kalacağı öğrenildi. Mustafa ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı bırakılıyor

Sivasspor maçında yedek takımda olması nedeniyle Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a tepki gösteren Mustafa Akbaş ile yaşanan kriz derinleşiyor.

Karaman tarafından takım dışında tutulan, hafta başında takımdan ayrı bireysel antrenmanlar yapan Mustafa Akbaş önceki gün bu programa da uymamıştı. Kulübün internet sitesinden izinsiz olarak çalışmalarda yer almadığı belirtilen 28 yaşındaki stoperin kadro dışı bırakılacağı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı ileri sürüldü. Yeni Malatyaspor ile görüşmeler yaptığı ileri sürülen Trabzonsporlu futbolcunun satış listesine konacağı belirtildi.

Mustafa Akbaş (27)

Bu arada bordo-mavililerin, Majid Hosseini ve Zargo Toure dışında üçüncü stoper arayışına başladığı ifade edildi. Sunderland’de forma giyen Papy Djilobodji için girişimde bulunan Karadeniz ekibi, öncelikli olarak bu futbolcuyu kiralamayı amaçlıyor. İngiliz ekibi bu teklifi kabul ederse transfer resmiyet kazanacak.

PARTNERKamuda çalışanlar askerlik borçlanması yapmalı mı?Kamuda çalışanlar askerlik borçlanması yapmalı mı?
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklamasıTrabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Trabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru: Tepkileri anlamıyorumTrabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru: Tepkileri anlamıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa akbaş Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer

Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer

Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de

Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de

G.Saray'da transfer son anda yattı!

G.Saray'da transfer son anda yattı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı bırakılıyor

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı bırakılıyor

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru: Tepkileri anlamıyorum

Trabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru: Tepkileri anlamıyorum

Burak Yılmaz Beşiktaş'ın bütçe kriterlerine uymuyor

Burak Yılmaz Beşiktaş'ın bütçe kriterlerine uymuyor

Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'a teklif yapmadı

Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'a teklif yapmadı

Anthony Nwakaeme: Trabzonspor'u milli takımda oynamak için seçtim!

Anthony Nwakaeme: Trabzonspor'u milli takımda oynamak için seçtim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.