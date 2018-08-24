Trabzonspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı bırakılıyor

Sivasspor maçında yedek takımda olması nedeniyle Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a tepki gösteren Mustafa Akbaş ile yaşanan kriz derinleşiyor.

Karaman tarafından takım dışında tutulan, hafta başında takımdan ayrı bireysel antrenmanlar yapan Mustafa Akbaş önceki gün bu programa da uymamıştı. Kulübün internet sitesinden izinsiz olarak çalışmalarda yer almadığı belirtilen 28 yaşındaki stoperin kadro dışı bırakılacağı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı ileri sürüldü. Yeni Malatyaspor ile görüşmeler yaptığı ileri sürülen Trabzonsporlu futbolcunun satış listesine konacağı belirtildi.

Bu arada bordo-mavililerin, Majid Hosseini ve Zargo Toure dışında üçüncü stoper arayışına başladığı ifade edildi. Sunderland’de forma giyen Papy Djilobodji için girişimde bulunan Karadeniz ekibi, öncelikli olarak bu futbolcuyu kiralamayı amaçlıyor. İngiliz ekibi bu teklifi kabul ederse transfer resmiyet kazanacak.

