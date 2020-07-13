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Trabzonspor'da N'diaye ve Guilherme maç sonu konuştu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.07.2020 23:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından N'diaye ve Giulherme açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da N'diaye ve Guilherme maç sonu konuştu

Başakşehir ile şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Denizlispor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenen arından N'diaye ve Guilherme yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

N'DİAYE: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Denizlispor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Şampiyonluk için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Ndiaye, "Öne geçtikten sonra maalesef 2. yarıda arka arkaya 2 gol yedik. Çok çabaladık ama başarılı olamadık ve kaybettiğimiz bir maç oldu. Biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar devam etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadeleyi vereceğiz." dedi.

GUİLHERME: BAŞIMIZI KALDIRIP DEVAM ETMELİYİZ

Trabzonspor'da Guilherme, Denizlispor karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrasında konuştu.

Moral bozmadan devam etmeleri gerektiğini kaydeden Brezilyalı, "2-0 yapacak pozisyonları bulduk ama 2. yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Denedik, çok denedik, başarılı olamadık. 2 maçımız, 1 kupa maçımız var. Başımızı kaldırıp devam etmemiz gerekiyor." dedi.

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