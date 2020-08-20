SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili takım geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic'in sözleşmesinin 50 bin Euro karşılığında feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile şirketimiz arasındaki 3 Temmuz 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Trabzonspor'dan orta sahaya sambacıTrabzonspor'dan orta sahaya sambacı
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Fenerbahçe'den Nwakaeme bombası
Fenerbahçe'den Nwakaeme bombası
Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu
Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu
İşte Beşiktaş'ın yeni forveti
İşte Beşiktaş'ın yeni forveti
Jose Sosa Fenerbahçe'de!
Jose Sosa Fenerbahçe'de!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Emre Mor Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Emre Mor Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Nwakaeme kadroda yer almadı!
Nwakaeme kadroda yer almadı!
Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı
Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
Uğurcan Çakır: Kulağıma transfer teklifleri geldi.
Genç kaleci transfer tekliflerini açıkladı
Milan'dan Abdülkadir Ömür'e rekor teklif! Trabzonspor düşünüyor...
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Trabzonspor'dan orta sahaya sambacı; Flavio
Trabzonspor'dan orta sahaya sambacı
Olcay Şahan Trabzonspor'a geri dönüyor!
Olcay Şahan geri dönüyor!
Brighton, Uğurcan Çakır'a resmi teklif yapacak
İngiliz ekibi peşinde! Resmi teklif yapacaklar...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.