Trabzonspor'da Novak çıktığı ilk idmanda yeniden sakatlandı

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı çalışmayla başladı. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Vahid Amiri, Abdülkadir Ömür ve Tayyip Ebrar Cumhur katılmadı.

NOVAK YENİDEN SAKATLANDI

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Novak, antrenmanda oldukça hırslı çalışırken yeni bir sakatlık şoku yaşadı. Sol bek oyuncusu, çift kale maç sırasında Rodallega'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu kez iyileşen ayağından değil sağ ayağından sakatlanan oyuncu uzun süre yerde kaldı. Novak, tedavisinin ardından sahayı moralsiz şekilde terk etti. Novak'ın kırık olan sol ayak baş parmağının iyileştiği ancak yeni sakatlığının ciddiyetinin yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Bu arada aynı antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Luis Ibanez de antrenmanı yarıda bıraktı.