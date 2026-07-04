Trabzonspor'da Onuachu krizi! Teklif başını döndürdü: Yönetim FIFA'ya gidiyor

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu ile ilgili hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin yeni sezondaki en önemli hücum silahlarından biri olarak gördüğü Nijeryalı golcüye Suudi Arabistan'dan gelen teklif, kulüp yönetimini harekete geçirdi.

TEKLİF BAŞINI DÖNDÜRDÜ

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu Southampton'dan 5 milyon 670 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, deneyimli futbolcuya yıllık 2 milyon Euro maaş ödüyor.

10 KATINDAN FAZLA MAAŞ

Ancak Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin 32 yaşındaki forvete haftalık 450 bin Euro, yıllık ise yaklaşık 22 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme önerdiği öğrenildi. Kariyerindeki son büyük kontratı yapmayı hedefleyen Onuachu'nun bu teklif nedeniyle ikilemde olduğu belirtiliyor.

TRABZONSPOR'DAN FIFA'YA ŞİKAYET

Al Ahli'nin yalnızca futbolcuya yüksek maaş teklif etmekle kalmadığı, Trabzonspor'a da 20 milyon Euro bonservis önerdiği ifade edildi.

Bordo-mavili yönetim ise bu teklifi geri çevirirken, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onuachu ile kulübün izni olmadan temas kurulduğu gerekçesiyle Al Ahli'yi FIFA'ya şikayet etti.