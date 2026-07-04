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Trabzonspor'da Onuachu krizi! Teklif başını döndürdü: Yönetim FIFA'ya gidiyor

Trabzonspor'da Paul Onuachu krizi büyüyor. Al Ahli'nin hem yıldız golcüye yıllık yaklaşık 22 milyon Euro teklif etmesi hem de 20 milyon Euro bonservis önermesi sonrası bordo-mavililer, izinsiz temas iddiasıyla Suudi kulübünü FIFA'ya şikayet etti.

Trabzonspor'da Onuachu krizi! Teklif başını döndürdü: Yönetim FIFA'ya gidiyor
Cevdet Berker İşleyen
Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu ile ilgili hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin yeni sezondaki en önemli hücum silahlarından biri olarak gördüğü Nijeryalı golcüye Suudi Arabistan'dan gelen teklif, kulüp yönetimini harekete geçirdi.

TEKLİF BAŞINI DÖNDÜRDÜ

Trabzonspor da Onuachu krizi! Teklif başını döndürdü: Yönetim FIFA ya gidiyor 1

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu Southampton'dan 5 milyon 670 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, deneyimli futbolcuya yıllık 2 milyon Euro maaş ödüyor.

10 KATINDAN FAZLA MAAŞ

Trabzonspor da Onuachu krizi! Teklif başını döndürdü: Yönetim FIFA ya gidiyor 2

Ancak Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin 32 yaşındaki forvete haftalık 450 bin Euro, yıllık ise yaklaşık 22 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme önerdiği öğrenildi. Kariyerindeki son büyük kontratı yapmayı hedefleyen Onuachu'nun bu teklif nedeniyle ikilemde olduğu belirtiliyor.

TRABZONSPOR'DAN FIFA'YA ŞİKAYET

Trabzonspor da Onuachu krizi! Teklif başını döndürdü: Yönetim FIFA ya gidiyor 3

Al Ahli'nin yalnızca futbolcuya yüksek maaş teklif etmekle kalmadığı, Trabzonspor'a da 20 milyon Euro bonservis önerdiği ifade edildi.

Bordo-mavili yönetim ise bu teklifi geri çevirirken, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onuachu ile kulübün izni olmadan temas kurulduğu gerekçesiyle Al Ahli'yi FIFA'ya şikayet etti.

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transfer Trabzonspor son dakika Paul Onuachu
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