Trabzonspor'da Paul Onuachu’ya tam not

Trabzonspor'un yeni sezondaki en büyük hücum kozlarından biri olan 2.01’lik golcüsü Paul Onuachu, Fenerbahçe maçındaki performansıyla öne çıktı. Nijeryalı forvet, ligdeki performansıyla beklentilerin boşa çıkmayacağını gösterdi.

Berker İşleyen

Trabzonspor’un transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında sergilediği fizik gücü ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti. Takımın en önemli gol silahlarından biri olan Onuachu, bordo mavili taraftarlara güven verdi. Sezon başında yeniden Trabzonspor’a transfer olan Nijeryalı golcü; fiziksel üstünlüğü, hava toplarındaki hakimiyeti ve mücadeleci oyunu ile takımının hücum hattında ön plana çıktı. Fenerbahçe karşısında sahaya istekli başlayan Onuachu, ceza alanı içindeki varlığıyla rakip savunmayı zorladı. 2023-24 sezonunda Trabzonspor formasıyla attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanan 30 yaşındaki oyuncunun dönüşü, bordo-mavili camiada büyük beklenti yaratmıştı. Onuachu, Fenerbahçe maçındaki oyunuyla bu beklentilerin boşa çıkmayacağını gösterdi.

Takım arkadaşlarına alan açan, topu saklayan ve ikili mücadelelerde üstünlük kuran Nijeryalı forvet, özellikle kritik anlarda Trabzonspor’u hücumda ayakta tuttu. Taraftarların da büyük destek verdiği Onuachu, ilerleyen haftalarda bordo mavili takımın en önemli gol silahı olmaya devam edecek. Yeni sezona 2 golle başlayan Onuachu, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 21 maçta 15 gol kaydetme başarısını göstermişti.

