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Trabzonspor'da sakat futbolcular iyileşiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, bir taraftan ise sakat futbolcuların iyileşme sürecine girmesi teknik heyeti sevindirdi.

Trabzonspor'da sakat futbolcular iyileşiyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmada milli takım kamplarında bulunan Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Celab Ekuban, Hüseyin Türkmen, Hosseini ve Arda Akbulut yer almadı. Amiri ise salonda çalıştı. Pereire, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda ayrı koşu yaptılar. Bordo-mavililer antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

SAKATLAR İYİLEŞİYOR

Lige verilen milli arada bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan futbolcuların iyileşme sürecine girmesi Ünal Karaman'ı sevindirdi. Pereira, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin takımda ayrı olarak antrenman sahasında doktor kontrolünden çalışmaya devam ettiler. 5 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına kadar bu oyuncuların hazır hale gelmesi için sağlık ekibi titiz bir çalışma yürütüyor.

ONAZİ'DE DÖNÜYOR

Çaykur Rizespor ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Onazi, geçirdiği ameliyatın ardından tedavi sürecine girmişti. Ayağındaki sargılardan kurtulan Onazi uzun bir aranın ardından Trabzon'a dönerek tedavisini burada sürdürecek.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Milli Takımlara giden oyuncular ve tedavileri devam eden futbolcular nedeniyle antrenmanları kısıtlı bir kadro ile sürdürmek zorunda kalan Ünal Karaman, altyapıdan davet ettiği oyuncularla birlikte Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Genç oyuncuları da yakından görme fırsatı yakalayan Karaman, zaman zaman da ikazlarda bulunarak oyuncuları uyarıyor.
Günü çift antrenman yaparak geçirecek olan bordo-mavililer Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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