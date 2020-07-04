Trabzonspor'da sakatlar döndü; Galatasaray'a tam kadro

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile dev bir maça çıkacak Trabzonspor'da kadro belli oldu.

Bordo-mavililerde sakatlıkları geçen Ekuban, Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak maç kadrosunda yer aldı ve Trabzonspor, tam kadro olarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

Galatasaray - Trabzonspor maçı, 5 Temmuz Pazar 21:00'da başlayacak.

