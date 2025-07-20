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Trabzonspor'da Saul Niguez için anlaşma tamam! Yıldız isim Trabzon'a imzaya geliyor...

Süper Lig ekibi Trabzonspor dünyaca ünlü futbolcu Saul Niguez ile prensipte anlaştı. Yıldız isim kulübü Atletico Madrid ile sözleşmesi feshetti ve imza için Pazartesi günü Trabzon’a gelecek.

Trabzonspor'da Saul Niguez için anlaşma tamam! Yıldız isim Trabzon'a imzaya geliyor...
Burak Kavuncu
Saul Niguez

Saul Niguez

İSP İspanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Kariyerinde Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid gibi takımlar bulunan yıldız orta saha oyuncusu Saul Niguez pazartesi günü imza atmak için şehre inecek. 30 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Trabzonspor da Saul Niguez için anlaşma tamam! Yıldız isim Trabzon a imzaya geliyor... 1

Saúl Ñiguez, Atletico Madrid ile olan sözleşmesini feshettiği için A.Madrid’e herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Öte yandan serbest durumda olan Saul için Trabzonspor’un imza parası ödeyip ödemeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

PERFORMANSI

Trabzonspor da Saul Niguez için anlaşma tamam! Yıldız isim Trabzon a imzaya geliyor... 2

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İspanyol takımı Sevilla’da geçiren yıldız orta saha oyuncusu 26 maçta 1 gol atıp 6 da asist yaparak takımına katkı verdi.

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transfer Trabzonspor Atlético Madrid son dakika
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