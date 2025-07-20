Trabzonspor'da Saul Niguez için anlaşma tamam! Yıldız isim Trabzon'a imzaya geliyor...

Kariyerinde Chelsea, Sevilla ve Atletico Madrid gibi takımlar bulunan yıldız orta saha oyuncusu Saul Niguez pazartesi günü imza atmak için şehre inecek. 30 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Saúl Ñiguez, Atletico Madrid ile olan sözleşmesini feshettiği için A.Madrid’e herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Öte yandan serbest durumda olan Saul için Trabzonspor’un imza parası ödeyip ödemeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İspanyol takımı Sevilla’da geçiren yıldız orta saha oyuncusu 26 maçta 1 gol atıp 6 da asist yaparak takımına katkı verdi.