SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor’da Savic, takımla çalıştı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde, tedavi sürecini tamamlayan Savic de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Trabzonspor’da Savic, takımla çalıştı
Emre Şen

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Stefan Savic de bugün yapılan antrenmanda yer aldı. Oyuncunun Beşiktaş maçı öncesi yapılacak olan antrenmanlarda kendini deneyeceği, durumunun ise maç günü netlik kazanacağı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası!FIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası!
Rıdvan Dilmen'den ses getirecek iddia! 6 takımın ismini verdiRıdvan Dilmen'den ses getirecek iddia! 6 takımın ismini verdi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.