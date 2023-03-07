Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri! Dirsek teması kuruldu, anlaşma bekleniyor!

Trabzonspor’da 2.5 yıl süren Abdullah Avcı dönemi sona erdi. 2020-2021 sezonunun 9. haftasında bordo-mavili takımın başına geçen Teknik Direktör Avcı, geçtiğimiz sezon 38 yıl sonra Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı. Abdullah Avcı, bunun yanı sıra 2 kez de TFF Süper Kupa zaferi yaşadı. Bordo-mavililerle toplamda 116 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

BAŞKAN DA İSTİFA ETMİŞTİ

Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi.

ÜMRANİYESPOR SON MAÇI OLDU

Trabzonspor, Süper Lig’de bu hafta sahasında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olmuş ve sahasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisini yitirmişti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan, olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmasından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Ağaoğlu'nun istifasının ardından göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa kararından dakikalar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı düşündüğü ve bordo-mavili yöneticilerin tecrübeli çalıştırıcıyla dirsek temasına başladığı öğrenildi.

