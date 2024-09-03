Trabzonspor'da şok ayrılık! Trezeguet resmen Al Rayyan'da...

Lige kayıplarla başladıktan sonra Avrupa'ya da veda eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getiren bordo - mavililerde çarpıcı bir ayrılık yaşandı. Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet, Katar ekibi Al Rayyan'a bir sezonluğuna kiralandığını KAP'a ( Kamu Aydınlatma Platformu ) bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

SON MAÇ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Ligin 4 .haftasında Trabzonspor, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Eyüpspor ile oynayacağı maçın kadrosuna almamıştı. Bunun üzerine Trezeguet, transfer çalışmalarını hızlandırarak Trabzon şehrinden ayrılmıştı.

4 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Trabzonspor'a 2022 yazında 4 milyon euro bedelle İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer olan Trezeguet, Bordo-Mavili takımla çıktığı 76 resmi maçta 25 gol ve 16 asiste imza attı.