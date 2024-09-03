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Trabzonspor'da şok ayrılık! Trezeguet resmen Al Rayyan'da...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.09.2024 22:19
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Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü geçmesiyle birlikte Trabzonspor'da ilk ayrılık yaşandı. Bordo - mavililer, Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet'nin Katar ekibi Al Rayyan'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'da şok ayrılık! Trezeguet resmen Al Rayyan'da...
Trezeguet

Trezeguet

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Lige kayıplarla başladıktan sonra Avrupa'ya da veda eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getiren bordo - mavililerde çarpıcı bir ayrılık yaşandı. Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet, Katar ekibi Al Rayyan'a bir sezonluğuna kiralandığını KAP'a ( Kamu Aydınlatma Platformu ) bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

SON MAÇ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

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Ligin 4 .haftasında Trabzonspor, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Eyüpspor ile oynayacağı maçın kadrosuna almamıştı. Bunun üzerine Trezeguet, transfer çalışmalarını hızlandırarak Trabzon şehrinden ayrılmıştı.

4 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

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Trabzonspor'a 2022 yazında 4 milyon euro bedelle İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer olan Trezeguet, Bordo-Mavili takımla çıktığı 76 resmi maçta 25 gol ve 16 asiste imza attı.

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Trabzonspor son dakika trezeguet
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