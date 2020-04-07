Trabzonspor'da Sörloth özel uçakla ülkesine gitti

Futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildiğini açıklayan Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Norveç hükümetinin tahsis ettiği özel uçakla ülkesine geri döndü. Erce Kardeşler de valilik izniyle ailesinin yanına Bursa'ya gitti.

İKİ HAFTA KARANTİNA

Fırtına'da ülkelerine dönen ve şehir dışına çıkan isimler 15-20 Nisan arasında Trabzon'a dönecek. İki hafta karantinada kalacaklar.

