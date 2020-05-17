Trabzonspor'da Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e destek

Süper lig'de liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un yıldız oyuncuları Avrupa Kulüplerinin radarında bulunuyor. Sezon başında Yusuf Yazıcı'nın Fransa'nın Lille kulübüne transfer olmasının arından şimdi ise gözler takımın diğer genç yeteneği Abdulkadir Ömür'e çevrilmiş durumda. Şartların oluşması halinde Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılan genç oyuncuya en büyük desteği ise takım kaptanı Jose Sosa veriyor.

SOSA ABİLİK YAPIYOR

Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, FK Metalist ve Milan gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Jose Sosa, tecrübelerini genç oyuncuya aktarıyor. Kaptanlık görevine gelmesiyle birlikte daha ön plana çıkan ve takımdaki yerli ve yabancı oyunculara abilik görevi yapan Sosa'nın bu tutumu başta yönetim ve takım arkadaşları tarafından saygıyla karşılanıyor.

SOSA'DAN ABDULKADİR ÖMÜR'E MESSİ TAVSİYESİ

Avrupa'nın bir çok kulübü tarafından izlenen ve Messi'ye benzetilen Abdulkadir Ömür'ün, bu süreçte en büyük destekçilerinden biri ise takım arkadaşı ve kaptanı Jose Sosa. Avrupa'de elde ettiği futbol tecrübelerini genç yıldıza aktaran Arjantinli oyuncu, vatandaşı Messiye ile benzer özelliklere sahip olan takım arkadaşı Abdulkadir Ömür'e, Barcelona'lı yıldız'ın seviyesine ulaşmak için kazanılan her maçın, elde edilen her başarı senin için yeterli olmamalı tavsiyesinde bulunuyor.