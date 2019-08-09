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Trabzonspor’da Sparta Prag maçı biletleri satışa sunuldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanşında oynayacağı Sparta Prag maçı biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor’da Sparta Prag maçı biletleri satışa sunuldu

15 Ağustos 2019 Perşembe günü 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1- Batı Alt VIP Tribün: 650 TL, Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 550 TL, Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 400 TL, Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 250 TL, Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 125 TL, Kategori 6- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 100 TL, Kategori 7- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 TL, Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 75 TL, Kategori 9- Güney Kale Arkası Alt Tribün/Güney Kale Arkası Üst Tribün/Kuzey Kale Arkası Alt Tribün/Kuzey Kale Arkası Üst Tribün: 60 TL, Kategori 10- Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün: 60 TL.

ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ'NE TARAFTAR HATIRA ORMANI YAPILACAK

Öte yandan İstanbul Üniversitesi'ndeki Trabzonsporlu taraftarların oluşturduğu ve Trabzonspor'a gelir getirici projeler hazırlayan 61 Proje Departmanlığı, Şenol Güneş Kompleksi'nde taraftar hatıra ormanı kurmaya hazırlanıyor. 'Akyazı'da Bir Ağacım Olsun' sloganıyla oluşturulacak taraftar hatıra ormanı ile hem Trabzonspor Kulübü'ne gelir sağlanması hem de Akyazı Stadı'nın etrafının yeşillendirilmesi hedefleniyor. Bordo-mavili kulübün resmi banka hesaplarına 'İstanbul Üniversitesi Altın 61 Proje Departmanlığı' yazarak 161 lira bağış yapanların kendi ya da belirttiği isim adına ağaç dikimi gerçekleştirileceği ve bu ağacın Şenol Güneş Kompleksi'nde yaşatılacağı belirtildi. 61 Proje Departmanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje kapsamında oluşturulacak taraftar hatıra ormanı için ağaç dikim işleminin 2019 Eylül ayında başlatılacağı, ayrıca bu orman içerisinde de açık hava kütüphanesinin kurulacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
sparta prag Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi

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