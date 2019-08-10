Trabzonspor'da Sparta Prag mesaisi sürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirildiği belirtildi.

Sakatlığı bulunan Yusuf Sarı'nın tedavisine devam edildiği, Onazi'nin ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı. Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, 12 Ağustos Pazartesi günü hazırlıklarına devam edecek.

