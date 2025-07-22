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Trabzonspor’da Tonio Teklic ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da yeni sezon transferler çalışmaları devam ederken, ayrılacak oyuncular için açıklama geldi. Orta saha oyuncusu Tonio Teklic ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor’da Tonio Teklic ile yollar ayrıldı
Burak Kavuncu

Trabzonspor Kulübü, 25 yaşındaki Hırvat oyuncu Tonio Teklic’in sözleşmesinin karşılıklı olarak fesedildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor’da Tonio Teklic ile yollar ayrıldı 1

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

2023-2024 sezonunda Hırvatistan ekiplerinden Varazdin’den kadroya katılan orta saha oyuncusu, Trabzonspor formasıyla 6 mücadelede görev aldı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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