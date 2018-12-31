SPOR

Trabzonspor’da transfer seferberliği

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.12.2018 10:44 | Son Güncelleme

Devre arası transfer döneminde eksiklerini gidermeye çalışan Trabzonspor Yönetimi, iç transferde belirlenen oyuncularla yollarını ayırarak buradan transfere kaynak yaratmaya çalışacak.

Trabzonspor’da transfer seferberliği

Yaklaşık 1 milyar borcu bulunan ve maddi anlamda zor bir süreçten geçen Trabzonspor'da kulübün ekonomik durumu, transferde yönetimin elini kolunu bağlıyor. Sezon başında pahalı transferlerden kaçınan, uygun ve minimum maliyetli oyunculara yönelerek transfer politikasını şekillendiren Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim, devre arası transfer döneminde de aynı politikayı sürdürmeyi hedefliyor.

ÖNCELİK EKONOMİ

Trabzonspor'da Esteban'ın sözleşmesini feshetmesi ve Onur'un kadro dışı bırakılmasıyla kalede, Mustafa Akbaş'ın takımdan ayrılmasıyla stoperde, Onazi'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla orta sahada ve Burak Yılmaz'ın da kadro dışı bırakılmasıyla forvet hattında alternatif sıkıntısı yaşanıyor. Kaleden forvet hattına kadar tüm hatlarda takviyeye ihtiyaç duyan bordo-mavililerde, yönetim öncelik olarak ekonomiyi esas alacak.

GÖZLER İÇ TRANSFERDE

Kulübü ekonomik olarak ayakta tutmaya çalışan Ağaoğlu yönetimi, eksik bölgelere takviye yapma noktasında arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, kadroda düşünülmeyen oyuncuları takımdan göndererek hem kulübün giderlerini azaltma, hem de buradan kaynak yaratma noktasında da yoğun mesai harcıyor. Bu anlamda yönetim Onur, Burak, Ibanez, Zeki, Olcay ve Kucka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ancak iç transferi elde edilebilecek en fazla karla kapatmaya çalışacak.

DIŞ TRANSFERDE DE YOĞUN MESAİ

İç transferi çözüme kavuşturma noktasında yoğun mesai harcayan Trabzonspor Yönetimi, dış transferde de çalışmalarını sessiz ve hesaplı yürütüyor. 1461 Trabzon ve altyapıdan A takım kadrosu için belirlenen isimleri hazırda bekleten bordo-mavililer, maliyeti uygun transferler için de şartlarını zorluyor. Yönetimin, temas halinde olduğu oyuncularla yapılan görüşmeleri de birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.

AĞAOĞLU'NDAN 'SMS' SİTEMİ

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe başlatılan SMS ile destek kampanyasına yeterli ilgi gösterilmemesine sistem etti. Camiayı kulübe destek olmaya davet eden Ağaoğlu, "1 SMS 10 lira. 10 milyon taraftarımız var ama şu ana kadar gelen SMS sadece 7 bin" ifadelerini kullandı.

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!
Abdülkadir Ömür çılgınlığı!Abdülkadir Ömür çılgınlığı!
Onur ve Burak'a rest! 'Yattığı yerden...'Onur ve Burak'a rest! 'Yattığı yerden...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor ahmet ağaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Avrupa basını F.Bahçe'yi konuşuyor

Avrupa basını F.Bahçe'yi konuşuyor

Fenerbahçe'deki Yasin Öztekin gerçeği!

Fenerbahçe'deki Yasin Öztekin gerçeği!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Barcelona’dan Abdülkadir paylaşımı

Barcelona’dan Abdülkadir paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor’da transfer seferberliği

Trabzonspor'da seferberlik

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

Onur ve Burak'a rest! 'Yattığı yerden...'

Onur ve Burak'a rest! 'Yattığı yerden...'

Olcay Şahan: Trabzonspor'dan ayrılmak istemiyorum

Olcay'dan flaş ayrılık sözleri!

Burak Yılmaz'a transferde büyük şok!

Burak Yılmaz'a transferde büyük şok!

Trabzonspor’da Michael Ngandeu Ngadjui sesleri

Trabzon'a Senegalli yıldız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.