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Trabzonspor'da Trondsen 6 ay yok

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncular Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira’nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, yeni transfer Trondsen'in 6 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Trabzonspor'da Trondsen 6 ay yok

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven, Anders Trondsen'in sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini belirterek, "Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir" dedi.

Sol arka adalesinde gerilme oluşan Marlon Xavier ile ilgili olarak ise Güven, "Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Güven, Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan takım kaptanı Pereira ile ilgili olarak da, "Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira’nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir" diye konuştu.

(İHA)

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