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Trabzonspor'da tüm planları karıştıran sakatlık!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2024 16:29
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Trabzonspor, Trezeguet’nin sol arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da tüm planları karıştıran sakatlık!
Trezeguet

Trezeguet

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor Kulübü, Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”

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