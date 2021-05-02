Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Inter yolunda!

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi takıma transfer olacağı ise belirsizliğini koruyor. Bordo-mavili kulübün gelen teklifleri değerlendirmek için Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) bekleme kararı almasına rağmen Inter başta olmak üzere birçok kulübün yoğun ilgisi sürüyor.

25 MİLYON EURO

İtalyan kulübü yetkilileri, başkan Ahmet Ağaoğlu ile iletişime geçerek Uğurcan Çakır'ı satıp satmama noktasındaki fikrini sordu. Başkan Ağaoğlu da gelebilecek teklifleri değerlendireceklerini belirtti. Uğurcan için 25 milyon eurodan kapı açıldı. Milli kaleciyi ısrarla isteyen İtalyan devi, bu parayı ödemeye hazır.

"ONA HERKESİN İLGİSİ VAR"

Bu arada İtalyan gazeteciler de Ağaoğlu'nu arayarak transfer iddiaları hakkında bilgi aldı. Ağaoğlu, durumu doğrularken "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" diye cevap verdi.



