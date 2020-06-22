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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 22:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor. Mücadelenin ilk yarısında sakatlık geçiren ve kendisini yere bırakan Uğurcan Çakır, ikinci yarının başında yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. Milli eldivenin durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!

Trabzonspor'da son dakika gelişmesi. Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını adeta sırtlayan Uğurcan Çakır, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Arka adalesinde sıkıntı yaşayan Uğurcan, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı.

Sağlık heyetinin müdahelesiyle oyuna devam eden Uğurcan'ın arka adelesinde sıkıntı olduğu öğrenildi. Ağrıları artan milli futbolcu, ikinci yarı yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. Uğurcan'ın son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.


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