Trabzonspor'da Vitor Hugo depremi! Yeni yönetimden karar... Dalya yapacaktı, gönderiliyor

Süper Lig’de bu sezon zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor’da savunma oyuncusu Vitor Hugo takımdan ayrılıyor. Brezilya ekiplerinden Bahia’nın daha önce 2 kez görüşme yaptığı bordo mavili kulüp, Hugo’nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Takımın başarılı oyuncusu şehirden ayrılmak için hazırlıklara başladı. Brezilyalı savunmacının ayrılığı konusunda bordo mavili kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI

2020 yılında Brezilya ekibi Palmeiras’tan 3 milyon 200 bin Euro bonservisle transfer edilen Hugo, bordo mavililerle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Trabzonspor’da sözleşmesinin bitmesine 1 yılı bulunan oyuncunun ülkesine dönmeyi isteme sebeplerinden birisi olarak annesinin hastalığı gerekçe gösterildi.

ESKİ KULÜBÜNE SATIŞIN YÜZDE 25’İ ÖDENECEK

Hugo’nun transferinin gerçekleşmesi durumunda, eski kulübü Palmeiras’a satıştan elde edilecek karın yüzde 25’i ödenecek. Brezilyalı savunmacı, bordo mavili takımda kalması durumunda gelecek sezon 1 milyon 400 bin Euro ücret alacaktı.

DALYA YAPACAKTI

Bordo mavili takımda bugüne kadar 99 resmi maça çıkan Hugo, Yukatel Kayserispor maçında dalya yapacaktı. Brezilyalı stoper bugüne kadar çıktığı tüm resmi müsabakalarda toplam 9 gol ve 1 asist katkısında bulunurken 16 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştü.

