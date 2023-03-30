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Trabzonspor'da Vitor Hugo depremi! Yeni yönetimden karar... Dalya yapacaktı, gönderiliyor

30.03.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da başkan ve teknik adam değişirken, kadroda planlamasında da değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sezon sonunda bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken, Trabzonspor’da sözleşmesinin bitmesine 1 yılı bulunan Vitor Hugo'nun annesinin hastalığı gerekçe göstererek takımdan ayrılmak istediği ve yönetimin 'olur' kararı verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Vitor Hugo depremi! Yeni yönetimden karar... Dalya yapacaktı, gönderiliyor
Vitor Hugo

Vitor Hugo

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig’de bu sezon zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor’da savunma oyuncusu Vitor Hugo takımdan ayrılıyor. Brezilya ekiplerinden Bahia’nın daha önce 2 kez görüşme yaptığı bordo mavili kulüp, Hugo’nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Takımın başarılı oyuncusu şehirden ayrılmak için hazırlıklara başladı. Brezilyalı savunmacının ayrılığı konusunda bordo mavili kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI

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2020 yılında Brezilya ekibi Palmeiras’tan 3 milyon 200 bin Euro bonservisle transfer edilen Hugo, bordo mavililerle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Trabzonspor’da sözleşmesinin bitmesine 1 yılı bulunan oyuncunun ülkesine dönmeyi isteme sebeplerinden birisi olarak annesinin hastalığı gerekçe gösterildi.

ESKİ KULÜBÜNE SATIŞIN YÜZDE 25’İ ÖDENECEK

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Hugo’nun transferinin gerçekleşmesi durumunda, eski kulübü Palmeiras’a satıştan elde edilecek karın yüzde 25’i ödenecek. Brezilyalı savunmacı, bordo mavili takımda kalması durumunda gelecek sezon 1 milyon 400 bin Euro ücret alacaktı.

DALYA YAPACAKTI

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Bordo mavili takımda bugüne kadar 99 resmi maça çıkan Hugo, Yukatel Kayserispor maçında dalya yapacaktı. Brezilyalı stoper bugüne kadar çıktığı tüm resmi müsabakalarda toplam 9 gol ve 1 asist katkısında bulunurken 16 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştü.

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