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Trabzonspor'da Vitor Hugo, Karagümrük'e karşı yok!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.01.2021 16:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Karagümrük ile oynanacak olan maçın kafilesi belli oldu.

Trabzonspor'da Vitor Hugo, Karagümrük'e karşı yok!

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maç için İstanbul'a gitti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Vitor Hugo kafilede yer almadı

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Gaston Campi, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon Xaiver, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny ve Benik Afobe.

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