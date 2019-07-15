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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.07.2019 23:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde günü iki idmanla tamamladı.

İlk antrenmanda fonksiyonel kuvvet ve dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynayan futbolcular, ikinci idmanda ise dayanıklılık esaslı küçük alanda çalıştı.

Takım, çalışmalarını yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. (AA)

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