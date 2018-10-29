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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 2-3 hafta yok

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 2-3 hafta yok

Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, kulübün sitesinden konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı’nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptık. Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M. Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf’un yaklaşık olarak 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı

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