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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'dan tam isabet

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geride kalan 3 haftada ligin en çok isabetli şut çeken oyuncusu oldu.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'dan tam isabet

Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 hafta sonunda topladığı 4 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor’da, genç yıldız Yusuf Yazıcı öne çıkan isim oldu. Ligin üçüncü haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan Ankaragücü müsabakasında 84 dakika sahada kalan ve Novak’ın attığı golün hazırlayıcısı olan Yazıcı, maç boyunca rakip kaleyi 4 kez yokladı.

İlk 3 haftalık periyotta rakip kaleye çektiği toplam 8 şutun 7’sinde isabet sağlayan 21 yaşındaki oyuncu, ligin en çok isabetli şut atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Yüzde 88’lik isabet oranı yakalayan Yusuf Yazıcı’yı 6 şutun 5’inde isabet sağlayan Galatasaray’ın yeni transferi Emre Akbaba izledi.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Yusuf Yazıcı

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