Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'dan tam isabet

Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 hafta sonunda topladığı 4 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor’da, genç yıldız Yusuf Yazıcı öne çıkan isim oldu. Ligin üçüncü haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan Ankaragücü müsabakasında 84 dakika sahada kalan ve Novak’ın attığı golün hazırlayıcısı olan Yazıcı, maç boyunca rakip kaleyi 4 kez yokladı.
İlk 3 haftalık periyotta rakip kaleye çektiği toplam 8 şutun 7’sinde isabet sağlayan 21 yaşındaki oyuncu, ligin en çok isabetli şut atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. Yüzde 88’lik isabet oranı yakalayan Yusuf Yazıcı’yı 6 şutun 5’inde isabet sağlayan Galatasaray’ın yeni transferi Emre Akbaba izledi.
Fenerbahçe bombayı patlattı
Galatasaray'a Modeste'den kötü haber
Süper Lig'de Aboubakar bombası
Fenerbahçe transferden vazgeçtiğini açıkladı
Başkanın açıkladığı golcü Trabzon'a geldi
Fikret Orman: Bilip de konuşmayan namerttir, şerefsizdir!
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'ten Gökhan Gönül'e sert tepki!
Burak Yılmaz ortalığı karıştırdı!
Fenerbahçe istedi, 2. Lig'e gitti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum