Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı gözden düştü

Trabzonspor'da A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla kısa sürede A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Yusuf Yazıcı, bu sezon ilk 9 haftalık dönemde beklentilerin altında kaldı.

Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen ve ligde 3 sezon da 16 kez rakip fileleri havalandıran Yusuf Yazıcı, bu sezon ise beklenen performansı henüz göstermedi.

Yusuf Yazıcı, 2015-2016 sezonunda 6 maçta 334 dakika sahada kalarak sezonu 2 golle tamamladı. 2016-2017 sezonunda formaya ısınmaya başlayan genç oyuncu, 18 lig maçında 1458 dakika görev yaparken 4 gol attı.

2017-2018 sezonunda 'altın çağını' yaşayarak Avrupa kulüplerinden teklifler alan Yusuf Yazıcı, 33 lig maçında forma giyerek rakip fileleri 10 kez havalandırırken bu sezon ilk 9 haftanın 8'inde 492 sahada mücadele etti ancak golle tanışamadı.

Yazıcı'nın golleri

Bordo-mavili futbolcu, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı.