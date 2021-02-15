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Trabzonspor'dan 2010-11 sezona ait AİHM açıklaması

15.02.2021 20:29 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan 2010-11 sezona ait AİHM açıklaması

Trabzonspor kulübü, 2010-11 sezonuna ait bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre’deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklama şu şekilde;

Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre’deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.

Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

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Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Trabzon sonuna kadar haklı, UEFA şikeyi tescil etti, Aykut Kocaman itiraf etti, Aziz Yıldırım " yaptıysak Fenerbahçe için şike yaptık" dedi, tüpçü de olayı örtbas etti..
derdide sana düştü ,para alırken yanlarında mıydın acaba
yalancınin mumu yatsıya kadardır.anladın herhalde
kesinlikle haklisin zuzu. o sene turkiye super kupa macı şike yüzünden oynanmadi. fb şikeden bjk ile oynayamamisti.
@zuuzuusuu O yıl,Avrupadan da yasak gelmişti Malum Camia'ya.Yerine 2.Trabzonspor katılmış olmasına rağmen.Ben çok iyi anlayabiliyorum Trobzonspor Camiasını;Giriş,gelişme-Netlik,Teşhiş var!Sonuç ve Karar yok!Yavuz,Hırsızı bastırırmış misali Suyun üstüne Yağın özağırlığı gibi çıkma var.Tıpkı Geçen yıl,malum takımın yandaş-kardeş klübüyle girdiği yarışın sonucu gibi...!
sonuna kadar haklılar
Sana karşı oynayan rakiplerin maçını da köy mesala Buca maçını diğer kaleden alıp gelip attığınız golleri gs başkaninin fb şampiyon olcana trb olsun deyip maç verdiğini fb nin o yıl trb iki maçta da yenip şampiyonluga giden sizide satın aldığını da ekleyin

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