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Trabzonspor'dan 450 milyon liralık ödeme

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu yana geçen 14 aylık sürede doğrudan temlik hesaplarına giden 210 milyon lira haricinde 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Trabzonspor'dan 450 milyon liralık ödeme

Trabzonspor'un geçen yılın nisan ayında zor sürecinde göreve talip olduklarını belirten Doğan, "Karanlığın ve karamsarlığın tüm camiamızı esir aldığı, huzursuzluk ve mutsuzluğun normal karşılandığı günlerde özlenen Trabzonspor için gece gündüz çalıştık. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz ile teknik direktörümüz Ünal Karaman ve yardımcılarının yanı sıra tüm futbolcularımızın büyük bir içtenlikle dahil olduğu 'kurtuluş mücadelesi' sonrasında bugün artık geleceğe daha umutla bakıyor, mutluluğa kendimizi daha yakın hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor için 221 milyon liralık kaynak sağladıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Yüksek bonservis bedeli ve maaşla transfer edilen futbolcuların, yüksek tazminatla ya da tek taraflı fesihlerle gönderilen teknik direktörlerin, yüksek ücretler taahhüt edilerek anlaşma yapılan menajerlerin kulübümüzde yarattığı ekonomik anormallik herkesin malumuydu. Bu tabloyu düzeltebilmek ve mevcut futbolcu kadromuzun huzurla saha içinde mücadelesini sürdürebilmesi için 226 milyon liralık banka kredisi kullandık. Bu süreçte ne yazık ki 305 milyon liralık kur farkı ve faiz gideriyle karşı karşıya kaldık. Bu anlamda Trabzonspor camiasının gücünü harekete geçirerek, bordo-mavi renklere tutkuyla bağlı olan her Trabzonsporlunun bu mücadelenin içinde yer almasını sağlayarak 14 aylık süreçte kulübümüz tarihinde bir rekora imza atarak 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ertuğrul Doğan

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