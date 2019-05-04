Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Fanatik Gazetesi'nde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ağzından verilen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'le ilgili transfer açıklamasını yalanladı.

Ahmet Ağaoğlu'nun Fanatik Gazetesi'ne, "Yusuf ve Abdülkadir için artık ciddi teklifler alıyoruz. Ama şu an için istediğimiz rakamlar elimize ulaşmadı. Başta İspanya'dan Sevilla ve İngiltere'den Manchester United olmak üzere iki oyuncumuz için 20 milyon Euro teklif edildi" dediği iddia edilmişti.

"KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bugün Fanatik Gazetesi'nde yer alan ve Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun demeci olarak yansıtılan 'Sevilla ve Manchester United'tan Yusuf ve Abdulkadir için 20 Milyon Euro'luk (133 Milyon TL) teklif aldık. Ama 30 Milyon Euro'dan (200 Milyon TL) aşağı satmayı düşünmüyoruz. Onlardan gelecek parayı altyapıya ayıracağız' şeklindeki haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızın bu tür gerçek dışı haberlere itibar etmemesini rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.