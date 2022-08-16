Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon Euro'ya gidiyor! Ahmetcan Kaplan...

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan transferi artık tamam. Ajax ile her konuda anlaşma sağlayan bordo-mavili ekip, önümüzdeki günlerde bu transferi açıklayacak.

9.5 MİLYON EURO + SONRAKİ SATIŞTAN %15 PAY

Bordo-mavili ekip, Ajax’ın 9,5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı Kopenhag maçı için takımla birlikte Danimarka'ya giden Ahmetcan Kaplan, maçın ardından Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

19 yaşındaki stoper, Amsterdam’daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.



