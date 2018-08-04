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Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğraflar formada yer alacak

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova’da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya'ya ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla çıkacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğraflar formada yer alacak

Trabzonspor, Cagliari ile oynanacak hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya'ya ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla çıkacak.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne... Onların acısı yüreğimizdedir! Şu bilinsin ki; bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır! Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun..." ifadeleri yer aldı.

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Trabzonspor Bedirhan bebek Nurcan Karakaya pkk

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