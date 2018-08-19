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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Burak Yılmaz cevabı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2018 10:48 | Son Güncelleme

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Burak Yılmaz pazarlığı tekrar başladı. Negredo'nun gönderilmesi halinde bir forvet almak isteyen Beşiktaş gözünü bir kez daha Burak Yılmaz'a çevirdi.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Burak Yılmaz cevabı

Trabzonspor'un içinde bulunduğu ödeme güçlüğünden dolayı, yıllık ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan golcü futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlıların bu yönde yaptıkları girişim sonuçsuz kaldı.

Zira Trabzonspor yönetimi, maliyeti yüksek olsa da Burak Yılmaz'dan vazgeçmek niyetinde değil. Özellikle de bedelsiz... Bordo- mavililer 4.5 milyon Euro'dan aşağı bir bedelle Burak Yılmaz'ı satmayı kesinlikle düşünmüyor ve bu rakamın altındaki teklifleri dikkate bile almıyor. Bu konuda yapılan görüşmelerde de, "Burak Yılmaz'ı bedavaya vermeyiz" denilerek Beşiktaş'ın kiralama girişiminin önüne set çekildi. (SABAH)

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