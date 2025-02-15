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Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası TFF'ye çağrı! "Takipçisi olacağız"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2025 23:27
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Trabzonspor'dan 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası TFF'ye çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda taraftarın Uğurcan Çakır'a gösterdiği tepkiler için federasyonu göreve çağırdı. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası TFF'ye çağrı! "Takipçisi olacağız"

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Karşılaşmada Beşiktaş taraftarı zaman zaman Bordo-mavililerin tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu.

Trabzonpor cephesinden yaşanan bu durum ile ilgili bir açıklama yapıldı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

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Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır.

Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü Başkanı

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Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor tff
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