Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası TFF'ye çağrı! "Takipçisi olacağız"

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.
Karşılaşmada Beşiktaş taraftarı zaman zaman Bordo-mavililerin tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu.
Trabzonpor cephesinden yaşanan bu durum ile ilgili bir açıklama yapıldı.
Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır.
Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.
Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü Başkanı
AÇIKLAMA— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 15, 2025
Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır.
Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.… pic.twitter.com/4mjtZcng6S
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