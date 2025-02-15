Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası TFF'ye çağrı! "Takipçisi olacağız"

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Karşılaşmada Beşiktaş taraftarı zaman zaman Bordo-mavililerin tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır aleyhinde tezahüratlarda bulunmuştu.

Trabzonpor cephesinden yaşanan bu durum ile ilgili bir açıklama yapıldı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır.

Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı