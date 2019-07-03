Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı transfer etti

Bordo-mavili kulüp, Werder Bremen’de oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz’ı kadrosuna kattı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Cambaz’dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, “Ahmet, Türkiye’deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri ve kendisinden beklentimiz çok büyük. Ahmet, zorlu bir mücadelenin içine girecek. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa’nın en iyisi olacak” dedi.

'HEYECANLI VE GURURLUYUM'

Trabzonspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Canbaz da, “Heyecanlı ve gururluyum. İnşallah burada elimden gelen her şeyi yapacağım ve formayı alacağıma da inanıyorum. İnşallah herkes için en iyisi olur” ifadelerini kullandı.

ALMAN KULÜBÜNE 125 BİN EURO ÖDENECEK

Trabzonspor’un bu transfer için ödeyeceği ücretler de belli oldu. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz’ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125 bin Euro ödenecektir. Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;