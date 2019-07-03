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Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı transfer etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Werder Bremen’den transfer ettiği Ahmet Canbaz ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı transfer etti

Bordo-mavili kulüp, Werder Bremen’de oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz’ı kadrosuna kattı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Cambaz’dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, “Ahmet, Türkiye’deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri ve kendisinden beklentimiz çok büyük. Ahmet, zorlu bir mücadelenin içine girecek. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa’nın en iyisi olacak” dedi.

'HEYECANLI VE GURURLUYUM'

Trabzonspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Canbaz da, “Heyecanlı ve gururluyum. İnşallah burada elimden gelen her şeyi yapacağım ve formayı alacağıma da inanıyorum. İnşallah herkes için en iyisi olur” ifadelerini kullandı.

ALMAN KULÜBÜNE 125 BİN EURO ÖDENECEK

Trabzonspor’un bu transfer için ödeyeceği ücretler de belli oldu. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz’ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125 bin Euro ödenecektir. Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100 bin Euro, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen’in hak ettiği tutarı aşan kısmının %20’si, ödenecektir" denildi.

Oyuncuya ödenecek ücret ile ilgili ise KAP’a şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 625 bin TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 630 bin TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 630 bin TL garanti ücret ödenecektir." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ahmet Canbaz

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