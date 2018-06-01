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Trabzonspor'dan Burak için 'bonservissiz gidemez' kararı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz'ın transferi için büyük çaba harcayan Beşiktaş'a kötü haber... Trabzonspor, yönetiminin 3.5 milyon Euro'ya aldıkları Burak Yılmaz için Beşiktaş'a "Daha eski kulübüne borcumuz var, bonservissiz gönderemeyiz" dediği öğrenildi

Trabzonspor'dan Burak için 'bonservissiz gidemez' kararı

Performanslarından memnun olmadığı Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı göndermenin hesaplarını yapan Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı Burak Yılmaz için Trabzonspor'dan olumsuz cevap aldığı ortaya çıktı. Burak'ı bonservis bedeli ödemeden kadrolarına katmayı planlayan siyah-beyazlılar, bordo-Mavililer'le yapılan ön görüşmede, bu düşüncelerini dile getirdi.

Trabzonspor yönetiminin ise geçtiğimiz sezon başında 3.5 milyon Euro'ya aldıkları Burak için "Daha eski kulübüne borcumuz var, bonservissiz gönderemeyiz" dediği öğrenildi. Bordo-Mavililer'in, Burak Yılmaz'a 3 milyon Euro değer biçtiği, bunun üzerine Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun transferini askıya alarak beklemeye geçtiği öğrenildi.

Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 5 milyon Euro'yu bulan Burak, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

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