Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'la ilgili menajerlik ücreti açıklaması

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan faaliyet raporunda Ekuban'ın 225 bin Euro'luk menajerlik ücretinin yer aldığı ve buna ilişkin açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun 29 Ağustos 2018'de menajerlik ücreti ödenmeksizin Leeds United Kulübü'nden 1 yıllığına kiralandığı anımsatılarak, "Faaliyet raporumuzda belirtilen menajerlik ücreti, ilgili tarihte KAP'a yapmış olduğumuz açıklamadan da anlaşılacağı üzere kulübümüzün 31 Mayıs 2019'da sözleşmede bulunan satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzalanması halinde ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.





