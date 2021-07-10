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Trabzonspor'dan Dalbert hamlesi

10.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Inter'de forma giyen sol bek oyuncusu Dalbert'in kiralanması için devreye girdi.

Trabzonspor'dan Dalbert hamlesi

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'dan Dalbert hamlesi geldi. Trabzonspor, Inter'de forma giyen sol bek oyuncusu Dalbert'in kiralanması için devreye girdi.

TRABZONSPOR, DALBERT'İ KİRALAMAYA YAKIN

İtalyan muhabir Di Marzio'nun haberine göre Trabzonspor, Inter'den Dalbert'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamaya yaklaştı. 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun satış opsiyonunun 7 milyon Euro olacağı ifade edildi.

DALBERT KİMDİR?

Inter'in 2 sezondur kiralık gönderdiği Dalbert, sırasıyla Fiorentina ve Rennes'te 1'er sezon geçirdi. 2017 yılında Nice Kulübü'nden 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Dalbert, başta sol bek olmak üzere sol açık pozisyonunda da forma giyebiliyor. 27 yaşındaki futbolcu bugüne kadar kulüpler kariyerinde 199 maçta 3 gol ve 18 asist kaydetti.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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