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Trabzonspor'dan dev formalar!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.01.2021 10:47 | Son Güncelleme

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun girişine, bordo-mavili formaların sergilendiği dev büstler yaptırıldı. Trabzonspor'un bu sezon için giydiği beyaz, çubuklu ve efsane formaların yer aldığı 3 metre boyundaki büstler, stadyuma gelenleri karşılayacak.

Trabzonspor'dan dev formalar!

TS CLUB’tan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan, stadyumun girişinde taraftarlar için özel bir alan oluşturulduğunu belirterek, "Her ne kadar geçtiğimiz sezondan bugüne taraftarımızdan uzak kalsak da onların özlemini çok iyi anlıyoruz. Trabzonspor formasını ve armasını en güzel hale getiren taraftarlarımızdır. Onların bu hasretini bir nebze olsun dindirebilmek için stadyumumuzun giriş bölümünde dev forma büstleri yaptık. Her sezon yenilenecek formalarımızın yer aldığı büstlerde taraftarlarımız özgürce fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirebileceklerdir. Taraftarlarımızın çektikleri bu fotoğrafları (SeninleGüzel) başlığıyla paylaşmalarını da sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan sözlerini şöyle tamamladı:

"Büstlerde sergilenecek formalarımız 12 metre kumaştan özel olarak yapıldı. Bunun yanı sıra büstler için heykeltıraşlar yaklaşık 3 ton kil kullandı ve 4 kat polyester ile güçlendirdi. Son halini alan büstler geçtiğimiz hafta stadyumunuzun önüne yerleştirildi. Her biri 200 kilogram ağırlığında olan üç metre yüksekliğindeki büstlerin gövde genişliği 2.60 m, omuz genişliği ise 2.05 cm."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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