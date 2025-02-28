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Trabzonspor'dan dev transfer girişimi! Süper Lig'in en iyi yıldızlarından birine kancayı taktı... Ön görüşme yapıldı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.02.2025 23:16
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Bu sezon Rams Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla yıla damga vuran Krzysztof Piatek için Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Bordo-Mavili kulübün Polonyalı golcüyü radarına aldığı ve ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi.

Trabzonspor'dan dev transfer girişimi! Süper Lig'in en iyi yıldızlarından birine kancayı taktı... Ön görüşme yapıldı
Krzysztof Piatek

Krzysztof Piatek

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Başakşehir formasıyla bu sezon adından söz ettiren Polonyalı golcü Krzysztof Piatek yaz transfer döneminde Trabzonspor'un yolunu tutabilir. Bordo Mavili ekip Polonyalı yıldıza kancayı attığı öğrenildi.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI!

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Trabzonspor, Braga'nın Banza için istekleri sonrası için hedefini Piatek olarak değiştirdi. Bordo-Mavililerin, İstanbul ekibiyle bir ön görüşme yaptığı kaydedildi. Karadeniz devinde teknik direktör Şenol Güneş'in de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Başakşehir ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulununan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon şu ana kadar 37 maça çıktı ve 28 gol atıp 5 asist kaydetti. Piatek adeta bu sezon Süper Lig'de şov yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor Başakşehir
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