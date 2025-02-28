Trabzonspor'dan dev transfer girişimi! Süper Lig'in en iyi yıldızlarından birine kancayı taktı... Ön görüşme yapıldı

Başakşehir formasıyla bu sezon adından söz ettiren Polonyalı golcü Krzysztof Piatek yaz transfer döneminde Trabzonspor'un yolunu tutabilir. Bordo Mavili ekip Polonyalı yıldıza kancayı attığı öğrenildi.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI!

Trabzonspor, Braga'nın Banza için istekleri sonrası için hedefini Piatek olarak değiştirdi. Bordo-Mavililerin, İstanbul ekibiyle bir ön görüşme yaptığı kaydedildi. Karadeniz devinde teknik direktör Şenol Güneş'in de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Başakşehir ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulununan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon şu ana kadar 37 maça çıktı ve 28 gol atıp 5 asist kaydetti. Piatek adeta bu sezon Süper Lig'de şov yapıyor.