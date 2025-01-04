Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi! "Herkese VAR..."

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, devre arası bordo - mavili kulüpten bir paylaşım geldi.
Bordo - mavililer, mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen'e ve MHK'ya tepki gösterdi.
Karadeniz ekibi, "Herkese VAR, Trabzonspor'a yok!" başlığı altında sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
İşte Trabzonspor’un paylaşımı:
Herkese ‘VAR’,— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 4, 2025
Trabzonspor’a ‘YOK’ pic.twitter.com/RGZsbJJzCp
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