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Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi! "Herkese VAR..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.01.2025 21:29
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Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Trabzonspor'dan tam 52 saniyelik olay bir video paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi! "Herkese VAR..."

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, devre arası bordo - mavili kulüpten bir paylaşım geldi.

Bordo - mavililer, mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen'e ve MHK'ya tepki gösterdi.

"HERKESE VAR, TRABZONSPOR'A YOK!"

Ts bayrak

Karadeniz ekibi, "Herkese VAR, Trabzonspor'a yok!" başlığı altında sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İşte Trabzonspor’un paylaşımı:

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor
2 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Samsunspor
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