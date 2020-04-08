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Trabzonspor'dan eğlenceli meydan okuma

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.04.2020 21:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Trabzonspor oyuncusu Doğan Erdoğan, mutfakta yemek yaparak, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a meydan okudu. Çakır ise yaptığı yemeğin ardından pasını takımın golcüsü Alexander Sörloth'a attı.

Trabzonspor'dan eğlenceli meydan okuma

Korona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine meydan okumaya başladı. Takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, evinin mutfağında hünerlerini gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı Doğan Erdoğan’a atmıştı. Doğan ise aldığı pası evinde et sote yaparak takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır’a meydan okudu.

Doğan Erdoğan’ın meydan okumasını kabul eden Uğurcan, eşi Kübra Çakır ile mutfağa girerek, et sote yaptı. Yemek malzemelerini hazırladıkları sırada marketten aldıkları bütün yiyecekleri yıkamaları gerektiğini belirten başarılı kaleci, takımda bekar olan arkadaşlarına da evliliği tavsiye etti.

Yemek yapımını bitirdikten sonra annesinin yaptığı turşudan da alarak masaya oturan başarılı kaleci, Doğan Erdoğan’dan aldığı pası takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth’e attı. Uğurcan Çakır, "Alex gol atmaya benzemez hünerlerini görmek istiyoruz" diyerek Sörloth’a meydan okudu.


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Doğan Erdoğan Uğurcan Çakır Sörloth Trabzonspor

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