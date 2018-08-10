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Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e dev tazminat!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.08.2018 20:08 | Son Güncelleme

Trabzonspor, futbol takımının eski teknik direktörü Ersun Yanal’a 10 milyon 575 bin lira, eski oyuncusu Aykut Demir’e ise 9 milyon 780 bin lira tazminat ödedi.

Trabzonspor'dan Ersun Yanal ve Aykut Demir'e dev tazminat!

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörü Ersun Yanal'a 10 milyon 575 bin lira, eski oyuncusu Aykut Demir'e ise 9 milyon 780 bin lira tazminat ödedi.

Alınan bilgiye göre, bordo-mavili kulübün yönetimi tarafından, futbol takımında daha önce teknik direktörlük yapan Ersun Yanal'a bugün itibarıyla 10 milyon 575 bin lira tazminat ödendi.

Takımda daha önce futbol oynayan Aykut Demir'e de 9 milyon 780 bin lira ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan bordo-mavili yönetimin, takımın eski oyuncusu Dame N'Doye'un menajerine 130 bin avro, Ersun Yanal'ın yardımcılarına da 800 bin lira ödeme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yapılan bu ödemelerle birlikte bordo-mavili kulübün lisans ve tescil işlemlerine engel bir borcunun kalmadığı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
diyenlere haketmediler diyorum ne verdiler TRABZON SPOR a da hakettier diyorsunuz şampiyonluk mu, şampiyonlar ligi mi, uefa ligi mi, türkiye kupası mı hak edilmeyen paralar ikisinede o paralar zehir zikim olsun. başkanlarda dahil hacı ve usta ...
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