Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla bu sezon 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yerine Trabzonspor'un başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.
Hafta içi Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları maçla ilgili sorulan soruya yanıt veren Muzaffer Bilazer, "Fenerbahçe'ye karşı oynamak her zaman zordur. Trabzonspor olarak lige ve kupaya talibiz. İyi ve güçlü oyuncularımız var. Her oyuncuyu efektif kullanırsak, buradan rahatlıkla çıkarız. İlk maç iyi skor alarak Kadıköy'e avantajlı gitmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Milli futbolcu Bundesliga'da 2 gol attı
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile durumunu düzeltiyor
Alex'ten şehitler için başsağlığı mesajı
Galatasaray'da hedef 8'de 8
Bayern Münih'ten "koronavirüs" tedbiri
'Gol atamıyoruz ama pozisyona giriyoruz'
Uğurcan Çakır için tam 196 milyon
Adil Rami'den flaş Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'den Comolli'ye flaş teklif
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret
G.Saray'dan derbi sonrası flaş karar
O futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor
Okuyucu Yorumları 2 yorum